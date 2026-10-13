Seis gimnastas rancagüinos clasifican para Sudamericanos de Gimnasia Artística

Un destacado hito para el deporte regional concretó la gimnasia artística de Rancagua tras los controles selectivos realizados por la Federación Nacional de Gimnasia Chile en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Santiago.

En la cita, seis deportistas locales en varones aseguraron su clasificación a los próximos Campeonatos Sudamericanos, fijados del 17 al 29 de noviembre en las sedes de Lima (Perú) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Este resultado posiciona al Club Gimvar como el mejor club de gimnasia en la rama masculina de Chile en las categorías Juvenil, Pre Juvenil, Infantil y Pre Infantil.

Los deportistas clasificados y sus categorías

En la categoría Juvenil, la nómina nacional estará liderada por Agustín Espinoza Zavalla, quien obtuvo el primer lugar a nivel país en los clasificatorios y competirá en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Espinoza ratifica así su rendimiento internacional tras ubicarse entre los 10 mejores gimnastas del continente en el reciente Panamericano de Río de Janeiro (Brasil), donde además se coronó subcampeón panamericano y medalla de plata en la prueba de Salto.

A él se suma su compañero Eduar Schmittner Alarcón, quien logró el tercer lugar nacional en la misma categoría y también dirá presente en la cita boliviana.

En la categoría Pre Juvenil, dos deportistas de la zona vestirán la camiseta de la selección chilena en la sede de Lima (Perú): Maximiliano Ibarra Santander y Alonso Marín Juica.

Por su parte, en las series menores se sumaron pasajes a Bolivia: Elías Araya Escobar obtuvo el primer lugar en la categoría Infantil, asegurando su cupo a Santa Cruz de la Sierra, y; Gaspar Rojas Valdés, que clasificó como seleccionado nacional en la categoría Pre Infantil.

Eduar Schmittner estará presente en Santa Cruz de la Sierra.

Llamado al apoyo de las autoridades

Junto con celebrar los pasajes internacionales, desde la institución hicieron un llamado a entidades como el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Subsecretaría del Deporte, el Gobierno Regional y la Municipalidad para reconocer y apoyar el trabajo de los niños. Actualmente, las extenuantes jornadas de entrenamiento y los costos de preparación y viaje son financiados exclusivamente por los padres y el propio club.

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