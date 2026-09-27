Deportes Santa Cruz vs O’Higgins EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final vuelta: relato MINUTO A MINUTO

Deportes Santa Cruz y O’Higgins se enfrentarán hoy a las 20 horas en el estadio Joaquín Muñoz García, en un duelo correspondiente a la vuelta de la llave 7 de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

La serie mantiene su fuerte sello regional y llega abierta a su definición en el valle de Colchagua. El Capo tiene una ventaja mínima después del 2-1 conseguido el jueves en Rancagua, por lo que Santa Cruz necesita revertir el marcador ante su público para seguir en carrera.

🌎 La llave regional se define en Santa Cruz

Después del primer capítulo jugado en El Teniente, la clasificación a cuartos de final se resolverá esta noche en el Joaquín Muñoz García.

O’Higgins llega con una ventaja estrecha, mientras Deportes Santa Cruz intentará aprovechar la localía para cambiar el rumbo de una serie que volvió a enfrentar a dos clubes de la Región de O’Higgins después de varios años.

El contexto le entrega un atractivo especial al duelo: uno seguirá entre los ocho mejores de la Copa Chile y el otro se despedirá del torneo.

🔵 O’Higgins llega con ventaja, pero la serie sigue abierta

El Capo se impuso 2-1 en la ida y consiguió una diferencia valiosa pese a jugar buena parte del encuentro con diez futbolistas. La expulsión de Cristian Morales obligó al equipo a reordenarse, pero O’Higgins logró sostenerse y sacar adelante el partido.

El descuento de Santa Cruz dejó todo abierto para esta noche y obliga a los celestes a afrontar la revancha con máxima atención.

🏟️ Una cancha más pequeña obliga a ajustar el plan

Uno de los factores que más preocupa al cuerpo técnico celeste es la cancha del Joaquín Muñoz García. El terreno tiene dimensiones de 100 x 68 metros, menores a las de otros escenarios habituales, por lo que Lucas Bovaglio anticipó que el equipo deberá adaptarse rápidamente.

“Tenemos que ver de qué forma nos podemos acomodar a una cancha que es distinta a las que jugamos. La verdad que la llave está abierta”, comentó. El entrenador insistió en que O’Higgins buscará mantener su intención de ser protagonista, aunque reconoce que el escenario exige ajustes específicos.

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🚑 Faúndez, Morales y Pavez quedan fuera

Bovaglio deberá rearmar parte de la defensa. El técnico confirmó las ausencias de Felipe Faúndez, Cristian Morales y Luis Pavez, tres bajas que obligan a modificar la estructura utilizada durante los últimos partidos.

En ese escenario aparece Benjamín Rojas como una de las principales alternativas para ocupar el lateral derecho. El resto de la formación debería mantener buena parte de la base que ganó el jueves en Rancagua.

📋 Probable formación de O’Higgins

El Capo podría comenzar con Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Santiago Toloza; Walter Bou, Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo. La principal novedad sería el ingreso de Rojas en la última línea.

💬 Castillo: “Vamos con la confianza de que lo vamos a poder ganar allá”

El plantel celeste no quiere limitarse a defender la ventaja obtenida en la ida. Arnaldo Castillo aseguró que O’Higgins viajará con la intención de imponerse también como visitante. “Nosotros vamos con la confianza de que lo vamos a poder ganar allá y poder cerrar la llave”, afirmó.

La frase va en línea con lo planteado por Bovaglio, quien ha insistido durante la temporada en buscar protagonismo sin importar el escenario.

⚡ Yáñez anticipa otra noche exigente

Bastián Yáñez también advirtió sobre la dificultad del encuentro. El delantero calificó a Santa Cruz como un equipo fuerte y remarcó la necesidad de mantener la concentración durante toda la revancha.

El cuadro unionista ya demostró en Rancagua que puede complicar al Capo y ahora contará además con la localía.

⚪ Santa Cruz buscará dar vuelta la historia

Deportes Santa Cruz necesita ganar para mantener viva su opción de clasificar. El equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli llega con la posibilidad de apoyarse en su cancha y en el respaldo de su público para intentar revertir el 2-1 de la ida.

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Giovagnoli, quien dirigió a O’Higgins entre 2020 y 2021, vuelve a protagonizar esta llave frente a un club donde mantiene un buen recuerdo entre los hinchas rancagüinos.

📊 El historial reciente favorece a O’Higgins

Con el triunfo conseguido en la ida, los antecedentes recientes de esta llave muestran una ventaja para el Capo. Ambos equipos se han enfrentado tres veces en esta competencia: O’Higgins ganó dos partidos y Deportes Santa Cruz uno. El antecedente más reciente fue precisamente el 2-1 del 24 de septiembre en El Teniente.

🏆 Dos campañas con buenos números en Copa Chile

Deportes Santa Cruz llegó a esta fase después de una campaña sólida en la etapa de grupos. El cuadro unionista consiguió triunfos frente a Magallanes y Audax Italiano, empató con Palestino y solo cayó una vez antes del inicio de los octavos de final.

O’Higgins, por su parte, también mostró buenos números en su grupo, con victorias ante Unión Española, Recoleta y Colo Colo, además de dos empates y una derrota. Ese recorrido confirma que ambos llegan a esta definición con resultados que respaldan su permanencia en el torneo.

⚖️ Héctor Jona dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Héctor Jona Gamboa. Sus asistentes serán Ignacio Zamora Arteaga y Cristóbal Berríos Aspee, mientras que Francisco Soriano Bascur ejercerá como cuarto árbitro.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Deportes Santa Cruz vs O’Higgins?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium. Por streaming podrá seguirse mediante HBO Max.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Copa Chile 2026 – Octavos de final, llave 7 (vuelta)

🏟️ Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz

🕗 Hora: 20:00 en Chile / 20:00 en Argentina

🌎 Otros horarios: 18:00 en Colombia y Perú / 17:00 en México y Centroamérica / 19:00 en Venezuela

📊 Resultado global: O’Higgins 2-1 Deportes Santa Cruz

⚖️ Árbitro: Héctor Jona Gamboa

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de Deportes Santa Cruz vs O’Higgins, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Joaquín Muñoz García.