Deportes Concepción vs O’Higgins EN VIVO, Copa Chile 2026 cuartos de final ida: relato MINUTO A MINUTO

Deportes Concepción y O’Higgins se enfrentarán hoy a las 20 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo correspondiente a la ida de la llave 4 de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El Capo llega después de eliminar a Deportes Santa Cruz con dos victorias y buscará conseguir en Collao un resultado que le permita encarar en buenas condiciones la revancha del próximo domingo en Rancagua.

🔵 O’Higgins llega fortalecido tras superar a Santa Cruz

El equipo de Lucas Bovaglio resolvió con autoridad su llave anterior. Los celestes ganaron 2-1 en El Teniente y luego se impusieron 3-1 en el Joaquín Muñoz García, cerrando los octavos de final con un global de 5-2.

La clasificación dejó buenos rendimientos individuales y entregó confianza a un plantel que ahora afrontará una serie de mayor exigencia.

🟣 Concepción, uno de los equipos más fuertes del semestre

Deportes Concepción atraviesa un buen presente y Bovaglio no escondió la dificultad del desafío. El técnico celeste calificó al conjunto dirigido por Fernando Díaz como “uno de los mejores equipos del semestre”.

“Vamos a enfrentar a un equipo que vive un buen presente, que pierde muy poco, que no le hacen goles”, señaló. Los lilas vienen de eliminar con claridad a Curicó Unido: ganaron 4-0 como visitantes y completaron la serie con un 2-0 en Collao.

🛡️ Bovaglio pone atención en el trabajo defensivo

Para el entrenador celeste, buena parte de la llave puede depender de lo que ocurra durante los primeros 90 minutos. “Es una llave compleja porque acá es clave defenderse bien. Veremos cómo planteamos los primeros 90 y después cómo cerramos en casa”, comentó Bovaglio.

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O’Higgins buscará competir en campo rival sin descuidar los espacios frente a un adversario que llega con confianza y pocos goles recibidos.

🏆 Dos campañas sólidas en la Copa Chile

El recorrido de ambos explica por qué la serie aparece como una de las más parejas de los cuartos de final.

Deportes Concepción comenzó la fase de grupos con triunfos frente a Huachipato, empató con Deportes Temuco y también consiguió victorias sobre los albiverdes y Puerto Montt. Su única derrota en esa etapa fue precisamente ante el cuadro puertomontino.

Después llegó la contundente clasificación frente a Curicó Unido, con seis goles a favor y ninguno en contra.

O’Higgins también ha mostrado regularidad en el torneo. Durante la fase inicial venció a Unión Española, Recoleta y Colo Colo, empató otros dos encuentros y solo cayó en su visita al Monumental.

En octavos, el Capo ganó sus dos partidos ante Deportes Santa Cruz.

🔄 La serie anterior dejó alternativas para Bovaglio

Los encuentros frente a Santa Cruz permitieron al cuerpo técnico observar respuestas positivas en futbolistas que no siempre habían sido titulares.

Bovaglio reconoció que hubo rendimientos que lo dejaron satisfecho, por lo que algunas de esas variantes podrían mantenerse esta noche.

La cercanía entre ambas llaves también obliga a administrar un calendario intenso.

📋 Probable formación de O’Higgins

El posible once celeste estaría compuesto por Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Santiago Toloza; Walter Bou, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

Bovaglio mantendría una base similar a la que cerró la clasificación frente a Deportes Santa Cruz.

🟣 Probable formación de Deportes Concepción

El equipo de Fernando Díaz podría comenzar con Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo y Dilan Varas; Mario Sandoval, Misael Dávila y Jorge Henríquez; Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza.

El cuadro penquista intentará aprovechar su buen momento y la localía para llegar con ventaja al partido de vuelta.

⚔️ El Ester Roa ya recibió este duelo durante 2026

O’Higgins conoce bien el escenario de esta noche. En julio, Deportes Concepción se impuso 2-0 a los celestes por la Liga de Primera en el Ester Roa Rebolledo.

El primer enfrentamiento del año había terminado de manera distinta: O’Higgins ganó 2-1 en Rancagua. La Copa Chile abre ahora una nueva historia entre ambos, con un lugar en semifinales como premio.

🔁 Todo se resolverá en Rancagua

El encuentro de esta noche será la primera mitad de una serie de 180 minutos. La revancha se disputará el domingo 4 de octubre en el estadio Codelco El Teniente, donde quedará definido el clasificado a las semifinales.

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Para O’Higgins, el objetivo inmediato será regresar desde Concepción con la llave en condiciones favorables para cerrarla ante su público.

⚖️ Cristián Garay dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Cristián Garay Reyes. Sus asistentes serán José Retamal y Eric Pizarro, mientras que Nicolás Gamboa ejercerá como cuarto árbitro.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs O’Higgins?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium. Por streaming podrá seguirse mediante HBO Max.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Copa Chile 2026 – Cuartos de final, llave 4 (ida)

🏟️ Estadio: Bicentenario Ester Roa Rebolledo, Concepción

🕗 Hora: 20:00 en Chile / 20:00 en Argentina

🌎 Otros horarios: 18:00 en Colombia y Perú / 17:00 en México y Centroamérica / 19:00 en Venezuela

⚖️ Árbitro: Cristián Garay Reyes

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de Deportes Concepción vs O’Higgins, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo.